Son dakika haberi... Ölü bulunan Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş için suikast iddiası
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Son dakika haberi... Ölü bulunan Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş için suikast iddiası

Son dakika haberi... Ölü bulunan Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş için suikast iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Evinde ölü bulunan Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş'ın arkadaşı Adem Çamöz, "En son gördüğümde bir hışımla apartmana girdi.

Evinde ölü bulunan Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş'ın arkadaşı Adem Çamöz, "En son gördüğümde bir hışımla apartmana girdi. Boğularak öldürüldüğünden şüpheleniyorum. Çünkü ip kopmuş ve ipin asıldığı yeri kimse göstermedi" dedi.

QHA Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş dün öğle saatlerinde evinde ölü bulunmuştu. Ajansın Türkiye Ofisi'nin bulunduğu binada berberlik yapan ve Taş'ın yakın arkadaşı olan Adem Çamöz yaptığı açıklamada, "Polisler geldi, savcı geldi ve cesede baktılar. Ondan sonra aldılar. Karısı çok ağladı, çocuklarıyla birlikte ağlaştılar" dedi.

"Boğularak öldürüldüğünden şüpheleniyorum" iddiasında bulunan Çamöz, "Çünkü ip kopmuş ve ipin asıldığı yeri kimse göstermedi" diye konuştu.

Taş'ı en son öğlen saat 13.30 sıralarında gördüğünde apartmana bir hışımla girdiğini söyleyen Çamöz, "İntiharlık bir durumu da yoktu. Durumları da iyiydi ve ailesiyle mutlu bir yuvası vardı. İntihar edecek bir sebep yok" değerlendirmesinde bulundu.

(Mevlüt İşli - Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haberi... Ölü bulunan Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş için suikast iddiası
Son dakika haberi... Ölü bulunan Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş için suikast iddiası
Son dakika haberi... Ölü bulunan Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş için suikast iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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