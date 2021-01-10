Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de çıkan kavga ölümle bitti
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Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de çıkan kavga ölümle bitti

10.01.2021 23:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:56
Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de çıkan kavga ölümle bitti

Son dakika haberleri: Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki kavga ölümle bitti.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki kavga ölümle bitti.

Kozaklı ilçe merkezinde karşılaşan K.Y. ve Ü.O. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yanındaki silahı Ü.O.'ya yönelten K.Y.'nin ateş etmesi neticesi yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı şahsı Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ü.O. buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü.

Ü.O. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. K.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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