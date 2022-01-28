Son dakika 3. sayfa: Menemen Belediye eski başkanı Aksoy'un adli kontrol kararı kaldırıldı

MENEMEN, İZMİR (İHA) - Menemen Belediyesi'ndeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında Menemen Belediye eski başkanı Serdar Aksoy ve belediye yöneticilerinin de bulunduğu kişilerin 'zimmet ve irtikap' suçları ile yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, mahkeme tüm sanıklar için adli kontrol şartını kaldırdı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet ve irtikap suçlarından 2020 yılının Kasım ayında tutuklanarak cezaevine konulan, geçtiğimiz Temmuz ayında da cezaevinden tahliye edilen Menemen Belediye eski Başkanı Serdar Aksoy'un da dahil olduğu sanıkların, 'zimmet ve irtikap' suçları ile yargılandığı davanın 3'üncü duruşması, bugün Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya çoğu sanık, sanık avukatları, Menemen Belediyesi avukatları ve tanıklar katıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülen duruşmada tanıklar dinlendi.

Adli kontrol kararları kaldırıldı

Tanık ve sanıklar ile taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Adli kontrol kararlarının tümü kaldıran mahkeme duruşmayı 13 Nisan tarihine erteledi.

"Göreve iademiz konusunda hiçbir engel kalmamıştır"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Serdar Aksoy, yeniden göreve iade edilmesinin önünde hiç bir engel kalmadığını belirtti. Aksoy, "Bugün güzel bir sonuç aldık. Her şey ortaya çıkmış oldu. Adli kontrol kaldırıldı. Adli kontrol bizim göreve iademiz önünde engeldi. Adli kontrolün kalkması ile bizim göreve iademiz konusunda hiçbir engel kalmamıştır. Sayılı günler sonra görevimizin başına gümbür gümbür geçeceğiz inşallah. Bu sürede bize destek veren AK Partili, CHP'li tüm vicdan sahibi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu davanın ne olduğunu herkes bugün görmüştür. Milletin iradesi, Menemen halkının iradesi makamına geçecektir. Bizim beklediğimiz de budur. Milletin iradesine saygı gösterenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa