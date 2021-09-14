Son dakika 3. sayfa: Marmaris'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor.

Bugün Marmaris ilçe merkezinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

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