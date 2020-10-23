Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Denizli'de, madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığı bulunan 28 yaşındaki genç, 7. katta bulunan evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'de, maddi bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Annesi evde bulduğu bir kutu uyuşturtucu maddeyi polis ekiplerine teslim etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan 28 yaşındaki Onur K., 7. katta bulunan evlerinin penceresinden düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Onur K.'ya ilk müdahalede bulunarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

ANNESİ, UYUŞTURUCU MADDELERİNİ POLİSE TESLİM ETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Onur K.'nın annesi, çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söyleyerek evde bulunan bir kutu içerisinde bulunan uyuşturucu maddelerini polis ekiplerine teslim etti. 7. kattan düşerek ağır yaralanan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur K., hastaneye sevki sırasında sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT