Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Konya'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA - Konya'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, 17.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaygusuz K., ve oğulları Yunus K., Ali K., aralarında daha önceden husumetli oldukları 35 yaşındaki Ramazan Topbaş'ın sokak üzerindeki evine gitti. Bu sırada çıkan tartışma sonrasında eve gelen şüphelilerin yanında bulunan av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası evde bulunan Ramazan Topbaş ve 2 yaşındaki T.R., annesi Gülistan R., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Topbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Şüphelilerden iki kardeş yakalandı"

Diğer taraftan olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan Çalışma kapsamında şüphelilerden Yunus K., ile kardeşi Ali K., suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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