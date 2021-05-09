Son dakika 3. sayfa: 'Kimse birbirine selam vermiyordu' deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest
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Son dakika 3. sayfa: 'Kimse birbirine selam vermiyordu' deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest

Son dakika 3. sayfa: 'Kimse birbirine selam vermiyordu' deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da boya kovasına batırdığı ellerinin iziyle caminin bahçe duvarlarına 'selamlama' motifleri yaptığı için gözaltına alınan genç serbest bırakıldı.

Antalya'da boya kovasına batırdığı ellerinin iziyle caminin bahçe duvarlarına 'selamlama' motifleri yaptığı için gözaltına alınan genç serbest bırakıldı.

İlginç olay, dün Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki Çallıoğlu Camii'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce bahçe duvarları boyanan camiye Ramazan ayının başında gelerek temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan Kemal D. (28), yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı. Cami imamı Ümmet Akbaş ise Kemal D.'ye yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıyı ciddiye almayıp dün başladığı boyama işine bugün de devam eden Kemal D., tuvaletin üzerine de yazıyla 'Selamün Aleyküm' yazdı. Sabah namazına gelen cami imamı her yerin boyandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. İmam Akbaş, polisi arayarak genç hakkında şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kemal D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Güzel olmamış mı?"

Kemal D. olay yerinde imam ve gazetecilere, "Güzel olmamış mı bir söyleyin. Buraya geldiğimde burası çöplüktü. Millet burada birbirine Allah'ın selamını vermiyordu. Allah'ın selamını yayıyoruz diye bizi oraya buraya şikayet ediyorlar. Kendim isteyerek yaptım. Allah'ın evinde bir gün selam vermiyorlar. Bu ayıp bir şey. Hocadan da şikayetçiyim, iki tarafta da elim yakasındadır" açıklamasını yapmıştı. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: 'Kimse birbirine selam vermiyordu' deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest
Son dakika 3. sayfa: 'Kimse birbirine selam vermiyordu' deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest
Son dakika 3. sayfa: 'Kimse birbirine selam vermiyordu' deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest
Son dakika 3. sayfa: 'Kimse birbirine selam vermiyordu' deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest
Son dakika 3. sayfa: 'Kimse birbirine selam vermiyordu' deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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