Son dakika 3. sayfa: İtfaiye Başkanı Acar'dan uyarı
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Son dakika 3. sayfa: İtfaiye Başkanı Acar'dan uyarı

Son dakika haberleri: Havaların sıcak olduğu bugünlerde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar önlem konusunda uyardı.

Son dakika 3. sayfa: İtfaiye Başkanı Acar'dan uyarı
05.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:41

Havaların sıcak olduğu bugünlerde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar önlem konusunda uyardı.

Yangın ve boğulma olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, 225 personelle 14 ayrı noktada, merkezde de 5 noktada Malatya'ya hizmet verdiklerini söyledi.

İtfaiye'nin birçok sorumluluk alanı olduğuna dikkat çeken Acar, "En önemli hizmetlerimizden biri önlem hizmetidir. 'Önlemek ödemekten daha kolaydır' anlayışıyla vatandaşlarımıza iş yerlerinde evlerinde yangın çıkmaması için neler yapılabilir, Yangın çıkması durumunda en az hasarla nasıl üstesinden gelinir. Bunun gayreti ve çabası içindeyiz. Yaz aylarında dikkatli ve hassas olmalıyız. Sadece yaz aylarında, 13 Orman Yangını, 21 ev yangını, 6 iş yeri yangını, 423 Ot, çöp, bahçe yangını, 18 araç yangını, 42 Trafik kazası ve kurtarma, 4 boğulma vakası, 3 sel su baskını, 2 baca yangını, 36 diğer yangınlar olmak üzere toplam 568 olaya müdahale ettik" dedi.

"Her türlü donanıma sahibiz"

Türkiye'nin en iyi sualtı arama ve kurtarma ekibine sahip olduklarını söyleyen Acar, "Geçmişten beri Malatya'da hizmet veren sualtı arama ve kurtarma ekibimiz var. Bir tane dalgıç eğitmeni ve 6 tane kurtarma ekibimiz var. Sualtı kurtarma ekibimiz her zaman göreve hazır. Bayram süresince Malatya'da 4 tane boğulma oldu. Havaların ısınması ile birlikte, bu konuda vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz. Baraj ve göletlerin dip yapıları bilinmediği için serinlemek ve sportif olarak yüzmek ciddi manada bir tehlike arz ediyor. Ailelerin bu konuda daha hassas davranmaları ve çocuklarımızı uyarmaları gerekir. Barajlardaki yüzmelerin neticesinde her sene yaklaşık 11-12 tane boğulma olayı yaşıyoruz. Boğulmama Bilinci ve Yüzme tutkusu gibi projeler yaparak, Malatya genelinde 120 tane okulda eğitimler verdik. Bu eğitimlerin yüzme bilinci noktasında belli bir noktaya getirdi. Bu konuda yeterli ve eğitimli bir ekibimiz var. Her türlü donanıma sahibimiz. Eğitim amirliğimiz 2019 yılında yaklaşık 78 bin kişiye eğitimler verdi" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, Malatya'ya 40-50 sene hizmet verebilecek modern bir İtfaiye Merkezini kazandırdığını hatırlatan Acar, "Malatya'nın kalbi olan bir noktadayız. En kısa noktada müdahale sağlayacak bir durumdayız. Merkezde 5 ayrı noktada hemşehrilerimize hizmet veriyoruz" açıklamalarında bulundu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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