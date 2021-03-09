İstanbul'dan Konya'ya gelip öldürüp gitti, polisin çalışmasıyla yakalandı
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İstanbul'dan Konya'ya gelip öldürüp gitti, polisin çalışmasıyla yakalandı

09.03.2021 07:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:05

İstanbul'dan Konya'ya gelip öldürüp gitti, polisin çalışmasıyla yakalandı Konya'nın Yunak ilçesinden kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, 43 güvenlik kamerasında 130 saatlik görüntü kaydını izleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti, sorgusunda cinayeti itiraf...

İstanbul'dan Konya'ya gelip öldürüp gitti, polisin çalışmasıyla yakalandı

Konya'nın Yunak ilçesinden kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, 43 güvenlik kamerasında 130 saatlik görüntü kaydını izleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti, sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, cesedin yerini gösterdi

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde, kaymakamlıkta çalışan ve kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 43 kameradan alınan 130 saatlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri katil zanlısının kimliğini tespit ederken, İstanbul'da yakalanan zanlı ilçeye getirildi. Askeri personel olarak görev yaptığı öğrenilen katil zanlısı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Aydınlar köyü yakınlarında şahsı öldürüp boş araziye cesedi atarak üzerini molozlara kapattığını itiraf ederken, kayıp ceset gösterdiği yerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 6 Mart 2021 tarihinde İstanbul'dan Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan N.B. isimli kadın, Yunak'ta ikamet eden eşi Hekim Bingöl ile en son 5 Mart 2021 günü akşam saatlerinde telefonla görüştükleri esnada, eşinin kapısının çalındığını ve kapatması gerektiğini söyleyerek telefon görüşmesine son verdiğini anlattı. N.B. bu görüşme sonrasında eşinden bir daha haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini söyledi. İhbar üzerine Hekim Bingöl'ün oturduğu eve giden polis ekipleri, şahsın aracının evin önünde olduğunu fakat evde kimsenin olmadığını tespit etti.

43 güvenlik kamerasında 130 saatlik görüntü kaydı izlendi

Hekim Bingöl'ün bulunması için çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, adresin çevresi ile Yunak ve Çeltik ilçelerinden elde edilen kamera kayıtlarında, 12 personelle 43 kamera üzerinde 130 saatlik görüntüyü izledi. İncelenen görüntülerde Bingöl'ün evinin önüne 5 Mart 2021 tarihinde akşam saatlerinde 78 HS 880 plakalı bir aracın geldiği, araçtan inen erkek bir şahsın Bingöl'ü çağırmasıyla evinden çıkan Hekim Bingöl'ün araca bindiği belirlendi. Yunak ilçesinden Polatlı istikametine geçiş yaptığı görüntülerde tespit edilen aracın İstanbul'da Ali Ş'ye ait olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarından Ali Ş'nin ilçede bir çöp konteynerine bir şey attığını tespit eden ekipler, konteynerde yapılan incelemede Hekim Bingöl'e ait cep telefonunu buldu. Polis ekipleri araştırmalarını derinleştirirken şüpheler Ali Ş. üzerinde yoğunlaştı. Araştırmalarda Bingöl ile Ali Ş'nin eşinin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'da aynı iş yerinde çalıştıkları ve ikili arasında ilişki olduğu iddiası ortaya çıktı. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen İstanbul'da askeri personel olarak görev yapan Ali Ş, Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınıp ilçeye getirildi.

İtiraf edip cesedin yerini gösterdi

Şüpheli Ali Ş'nin olayla ilgili olarak doğru bilgi vermemesi ve öldürüldüğü tahmin edilen Hekim Bingöl'ün cesedinin bulunamaması üzerine Yunak Cumhuriyet Başsavcılığının da talebi ile Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yunak ilçesine görevlendirildi. Ali Ş, Cinayet Bürosu dedektiflerince yapılan sorgulamasında cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı Ali Ş, boğazı ve ensesinden bıçaklayarak öldürdüğü Hekim Bingöl'ün Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Aydınlı köyüne 2 kilometre mesafede açık arazide üzerini molozlarla kapattığı cesedini de ekiplere gösterdi. Katil zanlısının gösterdiği yerde Bingöl'ün cesedi bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ali Ş. adliyeye sevk edildi. Zanlı Ali Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'dan Konya'ya gelip öldürüp gitti, polisin çalışmasıyla yakalandı
İstanbul'dan Konya'ya gelip öldürüp gitti, polisin çalışmasıyla yakalandı
İstanbul'dan Konya'ya gelip öldürüp gitti, polisin çalışmasıyla yakalandı
İstanbul'dan Konya'ya gelip öldürüp gitti, polisin çalışmasıyla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYDAR SEÇKİN

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