Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da merdiven altı üretilen sahte botoks ilaçlarının piyasaya sürüldüğü iki ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda bin 498 adet ilaç ele geçirildi.

İstanbul'da merdiven altı üretilen sahte botoks ilaçlarının piyasaya sürüldüğü iki ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda bin 498 adet ilaç ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da 2 farklı adreste yüksek miktarda sahte botoks ilacı bulunduğunu tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün harekete geçen polis, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak" suçu kapsamında, botoks ilaçların depolandığı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 350 bin TL'yi bulan bin 498 adet dudak dolgusu, kırışıklık önleyici ve gençlik aşısı olarak nitelendirilen botoks ilaçları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak" suçu kapsamında işlem yapılan zanlıların emniyetteki sorgusu sürerken, ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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