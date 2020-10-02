İş makinelerini izleme tutkusu, minik Aziz'in ölümüne neden oldu
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İş makinelerini izleme tutkusu, minik Aziz'in ölümüne neden oldu

02.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:12
İş makinelerini izleme tutkusu, minik Aziz'in ölümüne neden oldu

Trabzon'da yol açma çalışması sırasında meydana gelen kazada, iş makinesinin üzerine ağaç devrildi. İş makinesi içerisinde bulunan operatör kurtulurken, merakı nedeniyle araca alınan ve yanında duran 8 yaşındaki çocuk ise sıkıştığı yerde can verdi.

Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban mahallesinde iş makinesi yol açma çalışması yaparken, kesilen bir ağaç iş makinesinin üzerine düştü. Yaralanan operatör çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılırken, merakı nedeniyle araca alınan ve operatörün yanında duran 8 yaşındaki Aziz Bıçak, iş makinesi ile ağacın arasında sıkıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan vatandaşlar yardımıyla iş makinesinden çıkarılan Aziz Bıçak'a olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen minik çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş makinelerini izleme tutkusu, minik Aziz'in ölümüne neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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