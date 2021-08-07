Son dakika 3. sayfa: Güneş gözlüğü hırsızlığı kameraya yakalandı

Son dakika haber: Aksaray'da bir gözlükçüye müşteri olarak gelen 6 kişilik gruptan birinin raftaki güneş gözlüğünü arkadaşının siper olmasını fırsat bilerek alarak cebine koyması güvenlik kamerasına yakalandı.

Aksaray'da bir gözlükçüye müşteri olarak gelen 6 kişilik gruptan birinin raftaki güneş gözlüğünü arkadaşının siper olmasını fırsat bilerek alarak cebine koyması güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan bir gözlükçü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri olarak gelen 6 genç gözlük bakmak için müşteri temsilcilerinden bilgiler aldı. Gruptakiler gözlüklere baktığı sırada aralarından birisi rafta bulunan yaklaşık bin 500 TL değerindeki güneş gözlüğünü arkadaşının kendisine siper olması ile el çabukluğu ile alarak cebine koydu. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gruptakiler daha sonra alışveriş yapmadan mağazadan ayrıldı.

Bir başka müşteriye gözlüğü göstermek isterken bir gözlüğün eksik olduğunu fark eden mağaza yetkilisi Gökhan Güldalı, personellere gözlüğü sorduktan sonra bulamayınca güvenlik kamerasını inceledi. Kalabalık grup geldiğinde gözlüğün çalındığını fark eden Güldalı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine mağazaya gelen polis ekipleri güvenlik kamerasının kayıtlarını alarak inceleme başlattı. Mağaza yetkilisi Gökhan Güldalı, "Geçtiğimiz günlerde iş yerimizde talihsiz bir olay gerçekleşti. Akşam saatlerinde iş yerimize gelen 6 kişi, kalabalık bir ortam oluşturarak bizim burada çalışan personellerimizin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak rafımızdan gözlüğümüzü ceplerine alıp hırsızlık yaparak buradan ayrıldı. Bu olay bizi üzdü. Yetkili mercilere haber verdik. Gerekli işlemleri başlattık. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı