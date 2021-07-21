Son dakika 3. sayfa: Gercüş'te iki aile arasında silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Gercüş'te iki aile arasında silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Gercüş'te iki aile arasında silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki Sahra Tekin isimli bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki Sahra Tekin isimli bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay akşam 20: 00 saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı Tekin ve Yılmaz ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Abdurrahman Yılmaz elindeki tüfeği ateşleyince evin önünde bulunan 6 yaşındaki Sahra ağır yaralandı. Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Tüfeği ateşleyen Abdurrahman Yılmaz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İncelemenin ardından kız çocuğunun cansız bedeninin Yakıtlı köyünde defnedileceği belirtildi. - BATMAN

Son dakika 3. sayfa: Gercüş'te iki aile arasında silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Gercüş'te iki aile arasında silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kadir Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Diego Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Gercüş'te iki aile arasında silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:43:20. #1.15#

title