Son dakika 3. sayfa: Fransa'da göçmen teknesi battı: En az 5 ölü

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan bir botun Manş Denizi'nde batması sonucu en az 5 göçmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin Manş Denizi'nde battığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada en az 5 göçmenin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin baygın bir halde bulunduğunu açıkladı. Açıklamada bir balıkçının yerel saatle 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesindeki bir kasaba açıklarında denizde yaklaşık 15 beden tespit ederek ihbarda bulunduğu kaydedildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine gideceği bildirildi.

Göçmenler yıllardır İngiltere'ye gitme umuduyla, Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere'ye göre, yılın başından bu yana 22 bin göçmen İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşmayı başardı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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