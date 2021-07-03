Son dakika 3. sayfa: Evin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Evin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı

Son dakika 3. sayfa: Evin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Adana'nın Kozan İlçesinde 3 gün önce evlerinin önünden kaçırılarak zorla alıkonulan 17 yaşındaki Z. G, jandarmanın başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Adana'nın Kozan İlçesinde 3 gün önce evlerinin önünden kaçırılarak zorla alıkonulan 17 yaşındaki Z. G, jandarmanın başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 30 Haziran günü evlerinin önünden bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 3 gündür aranan 17 yaşındaki Z. G, Kozan ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma ile alıkonulduğu Ceyhan ilçesinde kurtarıldı.

Kozan'da ailesi ve yakınları tarafından sosyal medya aracılığı ile gündeme getirilen, vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları kapsamında her ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, 36 saat içinde kaçılan Z.G'yi zorla bindirilerek götürüldüğü Ceyhan'daki eve yapılan baskın sonucu kurtardı. Z.G'yi kaçıran zanlı Mustafa Kurnaz ise yakalanarak Kozan'a getirildi.

Z.G'nin ablası 3 gündür yaşadıklarını aktarırken kardeşini alı koyan zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Anne M.G ve kız kardeşi göz yaşlarını eşliğinde kurtarılan Z.G'ye dakikalarca sarıldı.

"17 Yaşındaki çocuğun ailesi zanlının müebbet almasını istiyor"

Z.G'nin Ablası F.G " Jandarmamızdan devletimizden Allah razı olsun. Ben Adana'da oturuyorum. Annem köyde. Önce bu zanlı yengemi düşürüyor. Yengemi darp ediyor ondan kurtulunca kardeşimi arabaya zorla bindiriyor. Benim kardeşim 17 yaşında çocuk daha. Üniversite sınavına girdi, ebelik okuyor. Aklımıza gelemezdi başımıza geleceği. Ömür boyu müebbet almasını istiyorum. Öldürülen kadınlar var. Buna bir yasa gelsin gerekirse idam edilsin. Kadınlara çocuklara bu zorbalık olmasın. Allah devletimizden razı olsun biz kurtardık o da inşallah ömür boyu hapis yatar" dedi.

Z: G'y,i zorla alıkoyan Mustafa Kurnaz'ın (28) Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Kozan adliyesinde hakim karşına çıkacak. - ADANA

Son dakika 3. sayfa: Evin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Evin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 yaşındaki kız çocuğu, yem karma makinesinin içinde ölü bulundu
5 yaşındaki kız çocuğu, yem karma makinesinin içinde ölü bulundu
Kocasını bıçaklayıp öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik
Kocasını bıçaklayıp öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Costa Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Evin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 09:36:26. #1.16#

title