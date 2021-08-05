Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır İtfaiyesi Alanya'da yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor

Son dakika haberler... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahaleye destek için gönderdiği ekipler, gece-gündüz demeden söndürme çalışmalarına katkı sunuyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, talimatıyla söndürme çalışmalarına katılan Diyarbakır İtfaiyesi, ilk etapta Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale etti. Buradaki çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Antalya'nın Alanya ilçesine yönlendirildi. Alanya'nın Güzelbağ Mahallesinde yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük bir özveriyle çalışma yürüten itfaiye ekipleri, soğutma ve söndürme çalışmalarına yardım ediyor, yangın havuzlarına su taşıyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınıp söndürülene kadar çalışmalarını sürdürecek. İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla yangın bölgesinde bulunduklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, arazöz ve su tanklarıyla çalışmalara katıldıklarını ifade eden Yiğit, ayrıca 2 su tankını da Muğla'nın Marmaris ilçesine sevk ettiklerini belirtti. Yiğit, "Şu anda bütün Türkiye tek yürek. Herkes çalışıyor ve bu yangını söndürmeden bir yere gitmeyeceğiz. Bu günler geride kalacak" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı