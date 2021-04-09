Son dakika haberi... Çorlu polisinden uyuşturucuya geçit yok
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Son dakika haberi... Çorlu polisinden uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Çorlu polisinden uyuşturucuya geçit yok Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu polisinden uyuşturucuya geçit yok

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada yaklaşık 150 gram bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 41 fişek sentetik kannabinoid, ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri N.K. adlı şüpheliyi de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlaması ile gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi... Çorlu polisinden uyuşturucuya geçit yok
Son dakika haberi... Çorlu polisinden uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN

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