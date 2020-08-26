İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
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İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti

Terör örgütü PKK mensubu bir teröristin yeri, İHA tarafından tespit edildi. Jandarma, teröristin annesiyle iletişime geçerek oğlunu teslim olması için ikna etmesini istedi. Kontrollü bir şekilde dağa çıkan anne, yarım saatlik konuşma sonrasında oğluyla birlikte dağdan indi.

26.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:32

Bitlis'te bir anne, İHA tarafından yeri tespit edilen terörist oğlunu PKK'nın elinden almak için jandarma kontrolünde dağa çıktı. Yarım saat ikna konuşması yapan anne, dağdan oğlunu da alıp indi. Terörist, jandarmaya teslim edildi.

DUYGUSAL İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü PKK mensubu bir teröristin yeri, Bitlis kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. İlk önce; Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmalar sonucunda teröristin kimliği saptandı. Terörist D.A.'nın geçmişiyle ilgili detaylı inceleme yapıldığında teröristin bir kadın teröristle duygusal ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin açığa çıkmasıyla kadın teröristin PKK üst yönetimince infaz edildiği, kendisinin de 2 ay süreyle örgüt içinde alıkonulduğu tespit edildi.

ANNESİ, YARIM SAATTE İKNA ETTİ

Terörist sağ ele geçirilmek istendiğinden ikna edilmeye çalışıldı. Aynı anda; geçici olarak Erzurum'da bulunan D.A.'nın ailesine de ulaşıldı. Jandarmanın İkna Timi'nde bulunan biri kadın astsubay, diğeri erkek uzman çavuş, terörist D.A.'nın ailesinin evine gitti. Anne ile görüşüldü ve kadın astsubay, anneye devletin kararlılığını, anne duyarlılığı ile iletti. Anne ve oğlunun, Bitlis'te araziye gitme konusunda çekincesi oldu. Bu sefer devreye bizzat İl Jandarma Komutanı girdi ve komutanın aileye; oğluna zarar gelmeden kendisine teslim edeceklerini söyledi. İkna olan anne, küçük oğlu ile jandarmanın ayarladığı ticari araca binerek terörist oğlunun bulunduğu yere en yakın noktaya gitti. Ormanlık alana girmeden araçtan inen anne ve küçük oğlu, yarım saati aşkın süre ormanda yürüyerek D.A.'nın yanına ulaştı. Yine yarım saatlik konuşma sonucunda anne, terörist oğlunu ikna etti ve iki kişi girdikleri ormandan 3 kişi olarak çıktılar.

Terörist D.A. jandarma güçlerine teslim olurken; İHA'lar da bu anları görüntülemeye devam etti.

İşte o anlardan kareler;

İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
OSMANN: Dünyada bu şekilde terör ile mücadele eden başka bir ülke yoktur bordo bereli anneler iş bekliyor
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