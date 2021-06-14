Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı
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Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde sabah saat 08: 00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Eskişehir istikametinde sürücü İ. İ., 16 ALZ 879 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç yan yolda park halinde bulunan 06 PSL 56 plakalı çekicinin ön kısmına çarpması sonucunda İ.İ.'nin kullandığı araçta bulunan E.İ. ve A.T.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışma sebebiyle yaralanan sürücü İ.İ. ve S.İ. olay yerine gelen ambulanslar ile Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı
Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı
Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı
Son dakika... Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

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