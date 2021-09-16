Son dakika 3. sayfa: Anaokulundan çıkıp kaybolan çocukla ilgili soruşturma

Bilecik Valiliği, sabah anne ve babasının bıraktığı anaokulundan tek başına çıkan ve saatler sonra 2 kilometre uzaklıkta bulunan çocukla ilgili soruşturma başlattı.

Olay geçtiğimiz 10 Eylül günü Bilecik'te yaşandı. Hürriyet Mahallesi 700. Yıl İlköğretim Okulu içinde hizmet veren Balahatun Anaokuluna sabah anne ve babası tarafından okula bırakılan 5 yaşındaki Yusuf Ç.'yi ikindi yemeği sonrası öğretmeni sınıfta bulamadı. Ardından hemen aileye ve polise haber veren okul yönetimi, küçük çocuğu bulmak için seferber oldu. Polis ve ailesi tarafından dört bir koldan çocuğu aramaya başlanan çocuk, okula yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta 2 saat sonra bir bebek giyim mağazasında bulunmuştu.

"Soruşturma başlatıldı"

Konu hakkında İHA muhabirinin görüştüğü Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, "Balahatun Anaokuluna Müdürü ve sorumlu anaokulu öğretmeni hakkında soruşturma başlattık. Olayla ilgili tahkikat sürüyor" dedi.

Telefonu muhabirin yüzüne kapattı

Konu hakkında İHA muhabirinin telefonla ulaştığı İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ise, "Benim basınla işim olmaz" diyerek muhabirin yüzüne telefonu kapattı. - BİLECİK

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