Son dakika: 23 Nisan'ı hastanede geçiren çocuklara moral oldular
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Son dakika: 23 Nisan'ı hastanede geçiren çocuklara moral oldular

Son dakika: 23 Nisan'ı hastanede geçiren çocuklara moral oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, hastanede tedavi gören çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, hastanede tedavi gören çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Hastanede tedavi gören çocuklardan biri Durmuş'a, "Adım gibi ben de doktor olacağım" sözü verdi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji Kliniği ile Çocuk Cerrahi Servislerinde tedavi gören çocukları ziyaret eden Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Durmuş'a hastane ziyaretine Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Çocuk Hastalıkları Bölümlerinden sorumlu Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hatice Sıçramaz ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Pınar Bulut eşlik etti.

Çeşitli sebeplerle hastanede tedavi görmekte olan çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un bu anlamlı ziyareti hem hasta yataklarında tedavi gören çocuklar hem de aileleri için moral kaynağı oldu. Hastanede tedavi gören Lokman Emir'e adının anlamını sorması üzerine Durmuş'a, isminin bir doktor adı olduğunu belirterek büyüyünce doktor olma sözü verdi. Apandisit ameliyatı nedeniyle tedavi gören Şükrü Aras Coşkun da, Durmuş'un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Milli Eğitim Müdürümüze bize hediyeler verdiği ve bayramımızı kutladığı için çok teşekkür ediyorum" dedi. Başka bir rahatsızlıktan dolayı tedavi gören dördüncü sınıf öğrencisi Beril Sare Tanış da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede geçirecek olmasından dolayı üzgün olduğunu belirterek "Şu anda 23 Nisan'ı evde kutlayamadığım için çok üzgünüm ama Sayın Milli Eğitim Müdürümüz bizi unutmamış. Hastanede bize hediyeler verdi, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çocukların yarınımızın teminatları olduklarını ifade ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, onların mutluluklarına vesile olmak istediklerini söyledi. Böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinden dolayı hastane yetkililerine müteşekkir olduğunu belirten Durmuş, "Salgın süreci sebebiyle iki yıldır maalesef yüz yüze bir bayram sevinci ve mutluluğu yaşayamıyoruz. Çocuklarımızla birlikte uzaktan, evlerinden kutladığımız bayramları, bugün hastanede şifa bulmak için gelmiş olan yavrularımızla kutlamak istedik. Gözlerindeki ışıltıya, gözlerindeki tebessüme, yaşanmış her şeye rağmen hayata tutunma sevinçlerine ortak olmak istedik. Onların yüreğine koyacak olduğumuz küçücük sevgi tohumları, yarın büyüyüp filizlenecek, daha çok insanı kucaklayacak, sevgi kanatları altına alacak bireyler olacaktır" şeklinde konuştu. Durmuş ayrıca, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis'e, Başhekim Yardımcısı Operatör Dr. Hatice Sıçramaz'a, Çocuk Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve tüm personele teşekkür ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. - SAKARYA

Son dakika: 23 Nisan'ı hastanede geçiren çocuklara moral oldular
Son dakika: 23 Nisan'ı hastanede geçiren çocuklara moral oldular
Son dakika: 23 Nisan'ı hastanede geçiren çocuklara moral oldular
Son dakika: 23 Nisan'ı hastanede geçiren çocuklara moral oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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