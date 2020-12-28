SON DAKİKA! 2021 AGİ ne kadar, kaç TL oldu? Yeni Asgari ücret 2021 zammı miktarı belli oldu!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret 2021 zammı miktarı belli oldu. Bakanlık tarafından canlı yayında yapılan açıklamada, net ve brüt asgari ücret zammı miktarı duyuruldu. Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısında alınan asgari ücret kararlarını duyururken rakamları da paylaştı!

2021 Asgari Ücret Zammı için beklenen gün geldi! Milyonlarca asgari ücretle çalışan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısının yapacağı açıklama için bekleme son dakika haberleri geldi! Kameralar karşısına geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 için belirlenen yeni asgari ücret zammı hakkında açıklama yaptı. Bakan, 2021 asgari ücretin kaç TL olduğunun duyururken AGİ zammı miktarı hakkında da kamuoyuna açıklamada bulundu. Daha önceki toplantılarda TÜİK tarafından asgari ücret zammı için 2 bin 792 lira önerilmişti. Peki 2021 AGİ ne kadar, kaç TL oldu? Yeni Asgari ücret 2021 zammı miktarı belli oldu!

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI VE ÜCRETİ NE KADAR?

AGİ ve 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı bugün belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini iletti.

2021 AGİ NE KADAR OLDU?

Yeni Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenirken Bakan Selçuk açıklamasında, 'Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir. Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.' ifadelerinde bulundu.

AGİ ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ!

Asgari Ücret toplantısında Mevcut AGİ ödemelerine de %21,56 zam geldi! Böylelikle:

Bekar: 268,219388

Evli, eşi çalışmayan: 321,975972

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,244488

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu:402,473004

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,129588

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,129588

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,129588

Evli, eşi çalışan: 268,319388

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu: 308,555748

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu: 348,804264

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu: 402,473004

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu: 429,301296

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu: 456,129588