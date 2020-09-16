Son Dakika: Üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercihler 17-23 Eylül arasında yapılacak
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Son Dakika: Üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercihler 17-23 Eylül arasında yapılacak

Son dakika: YKS sonrasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercihler yarın başlayacak ve 23 Eylül'e kadar sürecek.

Son Dakika: Üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercihler 17-23 Eylül arasında yapılacak
16.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:52

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi. Aygün, tercih süresinin bir hafta olduğunu da söyledi.

İNTERNETTEN VE UYGULAMADAN TERCİH YAPILABİLECEK

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercihler 17-23 Eylül arasında yapılacak

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