Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıranların hakları 2021'e kurasız devredileceğini belirterek, "2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek" ifade etti.

Suudi Arabistan'ın koronavirüs nedeniyle bu sene hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2020 hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıranların hakları 2021'e kurasız devredilecektir. 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecektir" ifadelerine yer verildi.

BU YIL YURT DIŞINDAN HACI KABUL EDİLMEYECEK

Suudi Arabistan, ilk kez hac sezonunu iptal ederek, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hac ibadetini ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır" ifadelerine yer verildi.