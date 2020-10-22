Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
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Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

22.10.2020 08:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:50

Son dakika! ÖSYM, 2020 KPSS lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçları osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Yüzbinlerce adayın katıldığı KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı. ÖSYM takvimine göre 22 Ekim'de açıklanacağı duyurulan KPSS Lisans sonuçları az önce erişime açıldı.

ADAYLAR ÖSYM SİTESİNDEN SONUÇLARI ÖĞRENEBİLİR

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi sayfasında erişime açıldı. Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebiliyor.

Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de sonuçların açıklanmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

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Haber Yorumları (3)
SÖZDE SINAV: Normalin üstünde özellikle türkçede sorduğunuz mantık dışı sorular sonucu milletin geleceğiyle oynadınız . . süre olarakta yetiştirilmesi imkansız bir sınavdı . . diyecek laf bulamıyorum artık !!!!
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FALKONETTİ: Cahil elestirir asıl araştırır
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NAFİLE: hayatını veriyorsun bu sınava karşılığı tek kelimeyle boşuna zaman ve emek harcamışım demek olur.
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