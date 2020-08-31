Son Dakika: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle başladı
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Son Dakika: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle başladı

Son dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çaldığı sembolik zille başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler okullarına kavuşamadı, yeni dönem uzaktan eğitimle başladı.

31.08.2020 09:00 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:46

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu'nda yapılan törenin ardından sembolik olarak çaldığı zille 2020-2021 eğitim-öğretim yılını başlattı. Ancak salgın nedeniyle okullarda öğrencilerin olmaması ve uzaktan eğitimle dönemin başlaması bir ilk oldu.

"BENİM İSTEĞİM EVLERDE ÇALIŞMA KÖŞELERİMİZİN HAZIRLANMASI"

Tören sonrası açıklama yapan Bakan Selçuk şunları söyledi "Çocuklarımız için burada hazırız. TRT EBA TV'de ders programlarımız hazır. Bugün ders başlamış vaziyette. Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci 18'ine kadar sürdüreceğiz. Canlı sınıflarımız var. Canlı sınıfların EBA üzerinden yapılması mümkün. Ayrıca öğretmenlerimiz farklı platformlardan da çocuklarımıza ulaşabilirler. Erişimi güç olan çocuklarımız için de hazırlıklarımız sürüyor. Bunlardan biri de 5 binin üzerinde EBA destek noktası. Benim çocuklarımızdan velilerimizden isteğim evlerimizde çalışma köşelerimizin hazırlanması. Hayırlı uğurlu olsun."

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı.

Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Uzaktan eğitim, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunma düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir programla yürütülecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerini gidermeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

CANLI DERSLER İÇİN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ HAZIRLANDI

EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.

Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.

EBA DESTEK NOKTALARI OLUŞTURULDU

Eğitimin uzaktan yapıldığı Kovid-19 salgını süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu.

Öğretmenlerin, 31 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde hazırlık eğitimleri döneminde dijital becerilerini geliştirmelerine dönük eğitimler planlandı.

Öğretmenlerin 21 Eylül'de okulların açılma döneminde hazırlıklı olmaları için hem hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmeleri hem de öğrencilere psikososyal rehberlik yapabilmeleri amacıyla uyum eğitimleri verilecek.

UZAKTAN EĞİTİMDE VELİ REHBERLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.

TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edilecek.

Bakanlığın uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek. Yüz yüze eğitimin, 21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" la başlatılması planlanıyor.

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Son Dakika: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle başladı

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Haber Yorumları (9)
HOCA: Çocuklar okula gitmesin. Camiye gitsin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DİKKAT: tüccar bakanımız gözünü öğretmen maaşlarına dikmiş. milli eğitimin tek yükü öğretmen maaşlarıymış. bu nasıl hastalıklı biraçıklama. öğretmen maaş almayacakmı tüccar. Derhal özür dilemeli bütün eğitimcilerden. eğitimi parayla satanlar, eğitimcileri anlayamazlar.
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SADECE İNSAN: Ne diyosun olum nerenden yorumluyosun, görende maaşını vermeyecekler sanar, 3 ay yat, pandemi yat bayram yat, kar yat, yat babam yat maaşını al, sonrada kalk riv riv saçmala, senden eğitimci olmaz. . .
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