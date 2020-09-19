Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Antalya'dan akraba ziyareti için gittiği İstanbul'da, özel bir hastanede belindeki yağ bezesini aldıran kadın, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Geride 2 çocuk bırakan kadının ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

19.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:17

Antalya'nın Manavgat ilçesinden akraba ziyareti için gittiği İstanbul'da, özel bir hastanede belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi Eda Kaya (41), çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'da bir lüks konut şirketinin CEO'su olan Aykut Kaya, eşinin cenazesine özel uçakla gelebildi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ OLUŞTU

Manavgat'ta yaşayan Eda Kaya, geçen hafta 2 çocuğunu alıp, İstanbul'daki yakınlarını ziyarete gitti. Bu sırada Eda Kaya, iddiaya göre, belindeki yağ bezesini aldırmak için özel bir hastaneye başvurdu. 14 Eylül Pazartesi günü yapılan cerrahi müdahale ile yağ bezesi alındı ancak ameliyat sonrası komplikasyon gelişti. Durumu ağırlaşan Eda Kaya, bir başka özel hastaneye nakledilip, yoğun bakıma alındı. Çoklu organ yetmezliği gelişen Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

BİNBİR GÜÇLÜKLE GELDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da lüks konut inşa eden bir şirketin CEO'su olan iş adamı Aykut Kaya, eşinin durumunu öğrenince Türkiye'ye gelmek için harekete geçti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2 ülke arasında hava ulaşımının olmaması nedeniyle tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Kaya, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nin araya girmesiyle güçlükle bulunan özel uçak ile Antalya'ya geldi.

Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Eda Kaya'nın cenazesi Manavgat'ın Seydiler Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin cenazesine son anda yetişen Aykut Kaya, kızı Azra ve oğlu Kutay'ı teskin etmeye çalıştı. 8 yaşındaki Kutay'ın babasıyla birlikte saf tuttuğu cenaze namazı sırasında Eda Kaya'nın yakınları fenalık geçirdi. Kaya'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mithat ABAKAN
Mithat ABAKAN
DHA Editörü
Haber Yorumları (4)
MEDYA UZMANI: ESTETIK VE GUZEL GÖRUNMENIN GELDİĞİ NOKTA. DOKUNULMADIK YER BIRAKMIYORLAR. MUKEMMELLİK İSTİYOLAR. OLDU MU ŞİMDİ?
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ZZ: Staphylococcus aureus kapmis. Maalesef ( hastanelerde bu bakteri oluyor iyi temizlenmiyorsa )Babam da ayni sekilde oldu. . .
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ERCAN: Tıbbi işlemlerde istenmeyen olaylar gelişebilir. Ancak gözlemim Türkiyede birçok hekim var ki işini ciddiye almıyor. Acele ve hazırlıksız işlem yapıyor. Hele ki diş hekimlerinde bu oran daha da yüksek. Hekimlerin ve sağlık çalışanının başta eğitim süreci sonrasında görev esnasındaki yeterliliği olarak ciddi anlamda bir kontrolden geçirilmesi, sık sık ve sistematik olarak hatalı işlem yapan ve hastaları mağdur eden, ölüme veya sakat kalmaya sebebiyet verenlere hekimlik yaptırılmaması gerekir.
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