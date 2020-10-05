Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor
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Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor

05.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:49

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin kapsamının genişletme kararı aldıklarını belirterek, "2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitimi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2., 3., ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen şartlarda başlatıyoruz. Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek. Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacak" ifadelerini kullandı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KAPSAMINI GENİŞLETME KARARI ALDIK"

Erdoğan, koronavirüs salgını ve yüz yüze eğitim konularının ele alındığı Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimde, sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde sıkıntıları aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdiklerini belirten Erdoğan, "Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanı sıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüz yüze eğitime geçilecek" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA RİAYET ETMELİ"

Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacağını belirten Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Diğer okullarla ilgili kararları vereceğiz. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız"

Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor

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