Son dakika: 1921'de şehit olan Miralay Nazım Bey'in adı, Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'da kendilerine 'Mürettep Müfreze' adını veren grup, Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Miralay Mehmet Nazım Bey'in adının, 1921 yılında şehit düştüğü Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılması için harekete geçti.

KÜTAHYA'da kendilerine 'Mürettep Müfreze' adını veren grup, Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Miralay Mehmet Nazım Bey'in adının, 1921 yılında şehit düştüğü Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşatılması için harekete geçti. Grup, isim değişikliği için Devlet Demiryolları Kütahya Gar Müdürülüğü'ne dilekçe verdi.

Kurtuluş Savaşı döneminde en büyük destanların yazıldığı Kütahya-Eskişehir bölgesinde farkındalık oluşturmak isteyen Mürettep Müfreze grubu, 1921 yılında şehit düşen 4'üncü Tümen Komutanlarından Miralay Mehmet Nazım Bey'in adının yaşatılmasını istiyor. Türk ordusunun çektiği zorlukları yerinde görmek için yılın aynı dönemlerinde, cephe savaşlarının yapıldığı yerlerde kamp kuran grup, 1921 yılında Yumruçal sırtlarından ağır yaralı halde getirilen Miralay Mehmet Nazım Bey'in şehit olduğu Çöğürler İstasyonu'na adının verilmesi için Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem ile hazırladıkları dilekçeyi Devlet Demiryolları Kütahya Gar Müdürü Seyfettin Erkan'a teslim etti.

NAZIM BEY'İN YAŞADIKLARINI ANLATTI

İki yıl önce milli mücadeleye gönül veren birkaç arkadaşıyla yola çıktıklarını ve tüm İstiklal Harbi cephelerini gezip, o günleri yadettiklerini kaydeden Levent Akyol, "Çöğürler 1921 Temmuz ayında Sevr'i kabul ettirmek isteyen Yunan kuvvetlerinin Bursa ve Afyon ile Dumlupınar, Uşak istikametinden yaptıkları büyük taarruz zamanı, savunma mevki olarak kullanılıyor. Burası o zaman Kemalettin Sami Bey komutasındaki 4'üncü grup savunma bölgesi olup, 4'üncü Tümen Komutanı Mehmet Nazım Bey'in görev yaptığı alan. Kendisi 1'inci Dünya Savaşı öncesi Yemen ve Balkan harbinde görev yapmış, Kurtuluş Savaşı'na katılmak için İstanbul'dan kaçmış. Bolu İsyanı ve İnönü Savaşları'nda da görev yaptıktan sonra tümeniyle birlikte Kütahya-Eskişehir savaşlarında görev almak için buraya gelmiş. 14 Temmuz tarihinde intikal sırasında, Nasuhçal-Yumruçal mevkisinde gece karanlığında işgal edilmemiş ve savunma düzeni alınmamış bir noktayı karargahıyla birlikte ele geçirip güvenliğini sağlamak isterken, sızan bir Yunan müfrezesinin açtığı ateş sonucu yaralanmış. Çavuşu kendisini at üzerinde Çöğürler İstasyonu'na yetiştirmeye çalışmış. Ancak buraya geldiğinde şehadete ulaşmıştır. Cenazesi buradan trenle önce Eskişehir'e oradan da Ankara'ya gönderilmiş ve defnedilmiş" dedi.

'ADINI YAŞATMAK İSTİYORUZ'

Nazım Bey'in Kurtuluş Savaşı'nın nadide kumandanlarından biri olduğunu vurgulayan Akyol, "Burada şehadete eren Mehmet Nazım Bey'in adını Çöğürler'de yaşatmak istiyoruz. İstasyonun adının 'Albay Nazım Bey İstasyonu' olarak değiştirilmesini ve gelecek nesillere aktarılması için dilekçe verdik. Eğer bu isim değişikliği olursa, biz de vatana olan görevimizi yaptığımızı düşüneceğiz. Anadolu'daki bir çok tren yolu istasyonumuz mevcut durumunu koruyor. Ancak 1970'deki Gediz depreminde Çöğürler İstasyonu zarar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılıyor. Buradaki bayrağın altına kalan kısım eski binanın bir parçası. Nazım Bey'in cenazesi de buradan trene nakledildi. O dönem askerlerimizde oradan vagonlara binip, inip cephelere geçtiler. Gönül isterdi ki, depremden sonra bu kadar hasar görmeseydi ve aynı istasyonda konuşuyor olabilseydik. Yer ve mekan Nazım Bey'in şehadete ulaştığı için bizim için burası çok önemli. İnşallah isim değişikliğiyle bunu başarmış olacağız" diye konuştu.

Çok sayıda gönüllü isimle cephe savaşlarının yapıldığı yerlere gittiklerini belirten Akyol, "Bu sebeple ağustos ayında Ahır Dağları'na gitmiştik. Geçen sene yine temmuz ayında buraya gelerek 4'üncü Tümenin izinde giderek Yumruçal ve Nasuhçal'ı ziyaret ederek andık. Amacımız onların yaşadıklarını yaşamak. İnönü savaşlarının olduğu alanlara da Ocak ayında gittik" dedi.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem ise "Köyümüz yakınlarındaki Nasuhçal mevkisinde yaralanıp, köyümüzdeki tren istasyonunda şehit olan Albay Nazım Bey'i araştıran Fuat Serdar Aydın ve Levent Akyol hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çöğürler istasyonuna isminin verilmesi çok önemli bir şey" dedi.

İsim değişikliği kararının en kısa sürede sonuçlanacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı