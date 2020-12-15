Son dakika... 19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında (2)
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Son dakika... 19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında (2)

15.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:36
Son dakika... 19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında (2)

Son dakika gündem haberine göre 'CİNAYETLE SONUÇLANMIŞ OLABİLECEĞİNE İHTİMAL VERMEK İSTEMİYORUZ'Isparta'da, 19 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Özbay'ın oğlu Hüseyin Özbay, bugün amcası Mehmet Özbay, çocukları Selim ve Hüseyin Özbay ile Selim Özbay'ın oğlu ve nişanlısının gözaltına alındığını söyledi.

'CİNAYETLE SONUÇLANMIŞ OLABİLECEĞİNE İHTİMAL VERMEK İSTEMİYORUZ'

Isparta'da, 19 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Özbay'ın oğlu Hüseyin Özbay, bugün amcası Mehmet Özbay, çocukları Selim ve Hüseyin Özbay ile Selim Özbay'ın oğlu ve nişanlısının gözaltına alındığını söyledi. Hüseyin Özbay, "Aralarında problem yaşanmış olabilir ama bunun cinayetle sonuçlanmış olabileceğine ihtimal vermek istemiyoruz. Bu olayın cinayet olabileceği ihtimali kimsenin aklına gelmedi. Köyümüzde asla böyle bir şey yaşanmadı. Kameraya takıldıkları için muhtemelen gözaltına alındılar" dedi.Olay günü kameraya takılan aracın amcasının oğlu Selim Özbay'ın aracı olduğunu aktaran Hüseyin Özbay, "Bundan yola çıkarak gözaltı kararlarının alındığına inanıyorum. Jandarma, AFAD arama kurtarma ekibi, tüm köylülerimiz arama kurtarma çalışmasına katılıyor" diye konuştu.


Son dakika... 19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında (2)
Son dakika... 19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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