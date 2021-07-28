Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. En çok vaka artışı ise Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun'da görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son koronavirüs verilerini ve illerin haritasını paylaştı. Koca'nın mesajında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." ifadeleri yer aldı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu

EN ÇOK ARTIŞ GÖRÜLEN 5 İL

Haritaya göre son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı 5 il sırasıyla Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu. Siirt 738,39 oranıyla haritanın en dikkat çeken ve alarm veren ili oldu.

Uşak, Osmaniye ve Bartın ise vaka sayılarının en az artış gösterdiği iller arasındaki yerini aldı.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Alişan Derya Uluğ Fatma Girik Seren Serengil
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:51:35. #1.16#

title