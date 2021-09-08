16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Antalya'da lise öğrencisi 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, sınıfta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Efe'nin ailesi sinir krizi geçirirken, cenazenin alınması sırasında güçlükle ayakta durdu.

Dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Efe Asaf Dur bu sabah ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur'un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı. Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu. Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları