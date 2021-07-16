Son Dakika | 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tüm yurtta camilerden sela okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tüm yurtta camilerden sela okundu

Son Dakika | 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tüm yurtta camilerden sela okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen anma programları Hain darbe girişiminin 5. yılında 15 Temmuz Darbe gecesi selalarıyla milli birlik çağrısı yapan camilerden yine aynı şekilde selalar icra edildi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen anma programları Hain darbe girişiminin 5. yılında 15 Temmuz Darbe gecesi selalarıyla milli birlik çağrısı yapan camilerden yine aynı şekilde selalar icra edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesi ile 81 ilde 15 Temmuz hain darbe girişimi programları yapıldı. Programlarda 5 yıl önce darbe gecesi sabahın ilk ışıklarına kadar susmayan selalar ile milli birlik çağrısı yapılmış ve darbeye karşı çıkılmıştı. Hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tekrar camilerden selalar okundu. Şehitler için dualar edildi. Maltepe'de bulunun tüm camiler gece yarısı okunan sela ile hain darbe girişimi tekrar anıldı. - İSTANBUL

Son Dakika | 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tüm yurtta camilerden sela okundu
Son Dakika | 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tüm yurtta camilerden sela okundu
Son Dakika | 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tüm yurtta camilerden sela okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı kararlılık mesajı: Dün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacaklar
Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı kararlılık mesajı: Dün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Kadir Doğulu Petek Dinçöz
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tüm yurtta camilerden sela okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 02:41:01. #1.15#

title