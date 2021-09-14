Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü - Haberler
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Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! İçişleri Bakanlığı "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan birinin turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoride olduğu belirlendi. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

Teröristin katıldığı eylemler arasında;

- Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15.05.2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Uzm.Çvş'un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği,

- Siirt Eruh-Ormanardı Köyünde 30.03.2018 tarihinde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı,

- Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 11.11.2018 tarihinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, El Yapımı Patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiği belirlendi."

Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Uğur Duran:Neden devletin kasasında kalıyor. Kalp krizinden mi geberdi. Onu vuran time bölüştürün parayı sevinsin Aslanlarımız..!!
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Haber: Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü - Haberler
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