Son Dakika: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il - Haberler
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Son Dakika: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı vaka haritasına göre 1-7 Ocak tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz; Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

Son Dakika: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

EN ÇOK ARTIŞIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 İL

Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 ili de paylaşan Koca'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük."

Son Dakika! Bakan Koca 1-7 Ocak'ta vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizde son 24 saatlik verilere göre, 54 bin 100 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 177'den 136'ye yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 68 bin 895 olurken toplam 364 bin 426 PCR testi yapıldı. Dün tabloyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca, "Süreci makul şekilde yönetme çabası bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe, ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)
SÜMBÜLZADE VEHBİ EFENDİ:İSTANBULDA VAKA YOK :d Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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