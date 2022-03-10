Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Günlük olarak insani koridor açılmasını önerdik

Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanlarını buluşturan Antalya'daki tarihi zirve sona erdi. Zirvenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ayrı ayrı kamera karşısına geçti.

"İNSANİ KONULARI ELE ALDIK"

Kuleba'nın basın toplantısına başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, genel olarak insani konuların ele alındığını belirterek, "Biz genel olarak Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Askeri birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne tedbirler aldığını açıklamaya çalıştık. Sivilleri bölgesel savunma güçleri denilen gruplar tarafından kalkan olarak kullanılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı günde bir kaç defa bildiriler sunuyor, biz aynı zamanda Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık" dedi.

"MÜZAKERELER BEYANATTA KALMAMALI"

Asıl sonuçların müzakerelerden çıkacağını ifade eden Lavrov, "Güzergahlar aslında durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. Sivillerin tahliye olabilmesi amaçlanıyor. Meslektaşlarımıza şunu da hatırlatmak istedik, son müzakerede Rus tarafı kendi taleplerini detaylı şekilde sundu. Ukrayna tarafı da bu taleplere cevap verilebileceğini belirtti. Müzakerelerin sonuç vermesini ve beyanda kalmamasını istiyoruz. Bütün taraflarının çıkarları dikkate alarak çözüm olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...







