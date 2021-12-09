Son ankette sürpriz sonuçlar! Cumhur İttifakı yükselişte, Millet İttifakı yakaladığı ivmeyi kaybetti

Metropoll Araştırma şirketi, kasım ayında yaptığı Türkiye'nin Nabzı isimli çalışmasında vatandaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Şirket, topladığı verileri derleyerek sonuçları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

AK PARTİ YÜZDE 34'Ü GEÇTİ

Buna göre; kararsızlar dağıtılmadan önce Cumhur İttifakı üyesi AK Parti'nin oy oranı yüzde 26 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu oran yüzde 34,3'e yükseldi. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 5 olurken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 6,6 oldu. Böylece Cumhur İttifakı'nın iki ortağının toplam oy oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 31 oldu. İki partinin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranı ise yüzde 40,9 seviyesine çıktı.

CUMHUR İTTİFAKI OY ORANINI ARTIRDI

Cumhur İttifakı ekim ayında yüzde 40 oy toplamıştı. Kasım ayında oyunu 0,9 artıran Cumhur İttifakı dikkat çekti.

CHP'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Millet İttifakı'nın iki ortağından biri olan CHP, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 17,1 oy topladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu oran yüzde 22,6'ya çıktı. İttifak'ın diğer ortağı İyi Parti ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 11,3 alırken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 14,9 oy toplayabildi. Böylece Millet İttifakı'nın iki ortağı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 28,4 oy topladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise bu oran yüzde 37,5'e yükseldi.

MİLLET İTTİFAK OY KAYBETTİ

Millet İttifakı'nın ekim ayındaki oy oranı ise yüzde 39,5 olmuştu. Böylece Millet İttifakı'nın oy oranı geçen aya göre yüzde 2 düştü.

HDP OYUNU ARTIRDI

Araştırmada HDP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 9,7; kararsızlar dağıtıldıktan sonra 12,8 oldu. HDP geçen aya göre, oyunu yüzde 1 artırdı.

DEVA PARTİSİ YÜZDE 3'E DAYANDI

Yeni kurulan partilerden olan Gelecek Partisi'nin listede yer almaması dikkat çekerken Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 2,9 oy aldı. Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi ise kararsızlar dağıtıldıktan yüzde 2 oy topladı. Saadet Partisi ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 1,5 oy almayı başarabildi.

KARARSIZLARIN OY ORANI YÜKSELDİ

Araştırmada, kararsızlar ve protesto oy vereceğini söyleyenlerin toplamının yüzde 19,1 olması da dikkat çekti.

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