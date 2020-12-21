Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı

Konsensus Araştırma'nın son anketinde seçmene "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 81 ilde sürdürülen anketten; AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na yüzde 51.4; CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'na ise yüzde 34.2 oy çıktı. Bu durumda aralarındaki oy farkı %17.2 oldu.

Muhalefetten gelen erken seçim çağrıları nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. Konsensus Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak Aralık ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda; 5-15 Aralık tarihleri arasında 81 il, 530 ilçe ve 87 seçim çevresinde seçmenin nabzı tutuldu.

ANKETTEN CUMHUR İTTİFAKI'NA %51.4 OY ÇIKTI

Yapılan ankette seçmene, partiler yerine "Hangi ittifak bloğuna oy verirsiniz?" sorusu soruldu. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı yüzde 51.4'e ulaşırken; CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı yüzde 34.2'de kalıyor. Aralarındaki fark 17.2 çıkıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİKLİK

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin haberine göre; Konsensus Araştırma, ankette Cumhurbaşkanlığı seçimini iktidar ve muhalefet bloku olmak üzere iki başlık halinde sormuş. Karasızlar dağıtıldığında iktidar bloku diyenler 51.6'ya ulaşırken, muhalefet bloku 48.4'te kalıyor. İki blok arasındaki fark 3.2 ediyor.

Başka bir nokta da, söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca kararsızların, oy kullanmaya gitmeyeceğini söyleyenlerin oranında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Hepsini topladığınızda 0.7 ediyor. Bu da demek oluyor ki, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yakından ilgileniyor. Neden oy vereceğini ve neden vermeyeceğini kafasında netleştirmiş durumda.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 24

Muhalefet 2021 yılı için erken seçimi dillendirmeye başladı. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 24.4'te kalırken katılımcıların yüzde 75.6'sı ise 2023'ü işaret etti.