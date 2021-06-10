Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

AREA Anket, Mayıs ayı araştırma sonuçlarını yayınladı. 5 partinin barajı geçtiği ankette; AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 23.1, İYİ Parti yüzde 14.1, MHP ve HDP yüzde 10.1 aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de "Erdoğan'ın karşısında kime oy verirsiniz?" sorusunda Mansur Yavaş tüm rakiplerini solladı.