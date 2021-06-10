Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş
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Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş
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AREA Anket, Mayıs ayı araştırma sonuçlarını yayınladı. 5 partinin barajı geçtiği ankette; AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 23.1, İYİ Parti yüzde 14.1, MHP ve HDP yüzde 10.1 aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de "Erdoğan'ın karşısında kime oy verirsiniz?" sorusunda Mansur Yavaş tüm rakiplerini solladı.

AREA Araştırma, Mayıs ayına ilişkin siyasi gündem araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara; seçimler, yönetim sistemi, yeni partiler, Cumhurbaşkanlığı adayı gibi konularda sorular yöneltildi.

4 PARTİ BARAJI GEÇTİ

"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusunda anket katılımcılarının yüzde 35.1 AK Parti, yüzde 23.1 CHP, yüzde 14.1 İYİ Parti yüzde 10.1 MHP, yüzde 10.1 HDP yanıtını verdi. Ali Babacan'ın partisi DEVA'nın yüzde 2.5 aldığı ankette, Memleket Partisi yüzde 1.7, Türkiye Değişim Partisi yüzde 1.1 Saadet Partisi yüzde 1.0, Gelecek Partisi yüzde 1.0 oy aldı.

Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 4 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş


ERDOĞAN'IN KARŞISINDA EN YÜKSEK OY MANSUR YAVAŞ'IN

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak aşağıdaki isimlerin çıkması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusuna oy veririm diyenlere göre sıralandığında sonuçlar şöyle:

Mansur Yavaş: 45.0

Ekrem İmamoğlu: 40.6

Meral Akşener: 37.2

Kemal Kılıçdaroğlu: 23,8

Muharrem İnce: 21,2

Ali Babacan: 15,9

Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 4 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

"ERKEN SEÇİM" DİYENLER TÜRKİYE'NİN YARISINDAN FAZLA

"Sizce, erken genel seçime ihtiyaç var mıdır?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

Evet: 51

Hayır: 43.8

Fikrim Yok: 4.3

Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 4 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş
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