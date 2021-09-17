Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68,9'u 'Demirtaş'ın işaretiyle hareket ederim' cevabı verdi - Haberler
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Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68,9'u "Demirtaş'ın işaretiyle hareket ederim" cevabı verdi

Haberler.com - Haberler | Politika

Avrasya Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette, "Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olur ve adaylığı YSK tarafından iptal edilirse, onun gösterdiği adaya destek verir misiniz" sorusu sorulan HDP seçmeninin yüzde 68.9 "Kesinlikle oy veririm" şıkkını seçti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Avrasya Araştırma'dan siyaset kulislerinde çok konuşulacak bir anket geldi. Avrasya, Hdp'nin seçimlerde izleyeceği yol haritasına ilişkin soruları HDP seçmenlerine sordu. Bu ankete, HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'la ilgili sorulan soru damga vurdu.

YÜZDE 68.9 "DEMİRTAŞ'I İZLERİM" DEDİ

Avrasya'nın "Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olur ve adaylığı YSK tarafından iptal edilirse, onun gösterdiği adaya destek verir misiniz" sorusu yönelttiği HDP seçmeninin yüzde 68.9'u "Kesinlikle oy veririm" cevabı verdi. İşaret ettiği adaya bağlı diyenlerin oranı yüzde 15.2 olurken, HDP'nin kararına bağlı diyenlerin oranı ise yüzde 15.9 bandına oturdu.

Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68,9'u 'Demirtaş'ın işaretiyle hareket ederim' cevabı verdi

Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68,9'u
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