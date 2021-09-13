Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirlilerin en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu - Haberler
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Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirlilerin en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

MetroPoll Araştırma Şirketi, aylara göre dar vatandaşların en çok oy verdiği partileri araştırdı. Temmuz- Ağustos ayında yüzde 29.2 oy alan AK Parti, dar gelirli vatandaşların en çok tercih ettiği parti oldu. AK Parti'yi yüzde 16. 8 ile Cumhuriyet Halk Partisi takip etti.

MetroPoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından dar gelirli vatandaşlar arasında yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Aylık geliri 3000 TL ve altı seçmenlere yönelik gerçekleştirilen araştırmada "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz ?" sorusu soruldu.

AK PARTİ BİRİNCİ OLDU

Anket sonuçlarına göre tüm aylarda Ak Parti, dar gelirli vatandaşların en çok tercih ettiği parti oldu. AK Parti'yi sırasıyla Chp, Hdp, İyi Parti ve Mhp takip etti.

TEMMUZ - AĞUSTOS'TA 29.2

AK Parti, Temmuz- Ağustos ayı içerisinde yüzde 29.2 ile listenin zirvesinde yer aldı. Aynı ay içerisinde AK Parti'yi yüzde 16.8 ile CHP, yüzde 11.8 ile HDP, yüzde 10.4 ile MHP ve yüzde 8.3 ile İYİ Parti takip etti. Kararsızların oranı da yüzde 20.1 olarak kayıtlara geçti.

İşte "Dar gelirli seçmen" anketinin sonuçları:

Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirlerin en oy verdiği parti AK Parti oldu

Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirlilerin en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirlilerin en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu - Haberler
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