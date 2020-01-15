: Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor

15.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:02

2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma, 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapıldı. Araştırmanın sonuçlarını Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Prof. Dr. Osman Z. Zaim ve Sabri Deniz Tığlı'dan oluşan araştırma ekibi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz kamuoyuyla paylaştı.

3 PARTİ BARAJ ALTINDA KALIYOR

Türkiye Eğilimleri Araştırması'nın "Türkiye'de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna katılımcıların, kararsızlar (%10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40,2'si AK Parti, yüzde 33'ü CHP, yüzde 9,2'si HDP, yüzde 8,3'ü MHP, yüzde 8,1'i ise İYİ Parti yanıtını verdi.

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