Son 40 yılın en karlı günlerini yaşayan Amasya'da kar kalınlığı 40 santimi buldu Son 40 yılın en fazla kar yağışının görüldüğü Amasya'da dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız süren beyaz örtünün kalınlığı yer yer 40 santimi buldu.

AMASYA (İHA) - Son 40 yılın en karlı günlerini yaşayan Amasya'da kar kalınlığı 40 santimi buldu

AMASYA - Son 40 yılın en fazla kar yağışının görüldüğü Amasya'da dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız süren beyaz örtünün kalınlığı yer yer 40 santimi buldu.

Amasya Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için seferber edilirken kar yükünü taşıyamayan ağaçların dalları kırıldı. Beyaz gelinliğini giyen şehzadeler şehrinin sakinleri ise kar yağışının keyfini çıkardı. Kardan adam yapan çocuklar ve gençler yokuşlarda kaydı. Gezintiye çıkanlar ise cep telefonuyla özçekim yaptı.

"En son 1978'de böyle yağmıştı"

Şehrin en eski fotoğrafçılarından olan 68 yaşındaki Necati Apaydın, "Hatırladığım kadarıyla en son bu şekilde 1978 yılında kar yağmıştı" dedi.

Tiyatro sanatçısı Orhan Bol, aşırı soğuktan Yeşilırmak'ın 1985 yılında buz tuttuğunu hatırlattı.

Yeşilırmak kıyısındaki büfesinin önüne biriken karları temizleyen İbrahim Turna, "Yağış dün akşam başladı. Halen de sürüyor. Şu an 40 santim kalınlığında kar var" diye konuştu.

Kentte uzun dönemdir kuraklığın etkilerinin görüldüğüne dikkat çeken emekli öğretmen Gülseren Ertopçu, kar yağışından dolayı yaşadığı mutluluğu şiir okuyarak paylaştı.

Amasya Valiliği'nden açıklama

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Amasya il merkezi ve ilçelerimizde hamile, süt izni kullanan ve engelli kamu personelleri 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.