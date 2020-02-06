"Sömürgeci Türkiye" ifadesine ceza

06.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:15

FOX ana haber bülteninde Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürgeci olarak ifade eden skandal sözler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda görüşülerek cezalandırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak tarihinde ekrana yansıtılan haberler sırasında sunucu Fatih Portakal'ın Türkiye'yi sömürgeci ilan eden sözleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda görüşülerek cezalandırıldı. Üst Kurul, Portakal'ın 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır" hükmünün ihlal ettiğini tespit ederek FOX'a ağır idari para cezası müeyyidesi uyguladı.



Üst Kurul, Elazığ depremi yayınlarını inceledi



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme uzmanlarının deprem yayınlarına ilişkin raporlarını da ele aldı. Üst Kurul'da Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında KRT kanalında yayınlanan yorumların halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte olduğu kanaatine varıldı.



Toplantıda, Serdar Akinan'ın, gerçek olmayan, arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın deprem bölgesini ziyareti sebebiyle ertelendiğini iddiası da değerlendirildi. İnceleme sonucunda Kanun'un "soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal eden KRT'ye para cezası verildi.



Ceviz Kabuğu programı da ceza



Halk TV'de yayınlanan Ceviz Kabuğu programı da ceza aldı. Programda sarf edilen ifadelerin yine deprem hakkında halkı bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku ve panik oluşturacak nitelikte olduğu gerekçesiyle Halk TV'ye RTÜK tarafından para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.



Üst Kurul'da ayrıca, bazı çevrelerin iddialarının aksine sorumlu habercilik anlayışından uzak bir şekilde halkta korku ve panik oluşturan iftira niteliğindeki deprem yayınları nedeniyle Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e de idari para cezası yaptırımı uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA