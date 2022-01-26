Sömestr tatilinde çocuklara özel 'İnteraktif Hikaye Etkinliği'

Öğrencilerin dört gözle beklediği sömestr tatil dönemi devam ediyor. Minik misafirlerin sömestrde hayal güçlerini geliştirmeyi hedefleyen İnteraktif Hikaye Etkinliği 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Akasya Kültür Sanat'ta sahnelenecek. Birbirinden keyifli çocuk oyunlarının yer alacağı etkinlik sömestr tatili boyunca devam edecek.

Akasya çocukların yarı yıl tatilini dolu dolu geçirebilmesi için bu sene de birbirinden keyifli etkinlikleri minik misafirleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Çocuklar için yılın en keyifli zamanlarından olan sömestr tatili boyunca öğrenciler, interaktif hikaye anlatımından kodlamaya hatta tiyatro oyunlarına kadar birçok farklı etkinliği deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Akasya Kültür Sanat sahnesi birbirinden keyifli çocuk oyunlarıyla 8 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında minik ziyaretçilerini bekliyor. Her biri çocukların hayal dünyasında bambaşka kapılar açacak, 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler', 'Alican'ın Oyun Bahçesi', 'Külkedisi Masalı', 'Rapunzel', 'Sevimli Dinozor', 'Çizmeli Kedi' ve 'Alice Şeker Ormanda' sömestr etkinlikleri kapsamında minik tiyatroseverleri bekliyor. Gösterimleri gerçekleşecek oyunların biletleri Biletix ve AKS gişelerinden temin edilebilecek.

İNTERAKTİF HİKAYELERLE DOLU BİR SÖMESTR

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Akasya zemin katta, 0-4 yaş arası minik misafirlerin aileleriyle zaman geçirmesi için tasarlanan alan, Pearson eğitim kurumunun desteği ile sağlanan içerikleriyle çocuklara ve ailelerine 30 dakikalık keyifli ve kaliteli deneyimler yaşatacak. Kostüm karakterler ile interaktif hikaye anlatımı ve fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirilebileceği İnteraktif Hikaye Etkinliği 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında katılımcıların deneyimine açık olacak. 'Süper Patates' ve 'Vak Vak' serisine özel olarak kostüm karakterlerin interaktif şovlarının yer alacağı interaktif hikaye anlatımında, sahnede kullanılan ekran ile katılımcılar öyküleri dinlerken aynı zamanda kendilerini öykünün içerisinde hissedecekleri bir deneyimi tadacak. Hikaye sonunda minikler ve aileleri kostüm karakterle fotoğraf çektirebilecek ve günün anısı olarak özel sertifikalarını da alabilecekler" denildi.