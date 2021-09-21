Somer Sivrioğlu'ndan MasterChef yarışmacısı Tunahan'a veda: Yolun açık, yüzün güleç olsun mayhoş çocuk - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somer Sivrioğlu'ndan MasterChef yarışmacısı Tunahan'a veda: Yolun açık, yüzün güleç olsun mayhoş çocuk

Hürriyet - Haberler | Magazin
Somer Sivrioğlu'ndan MasterChef yarışmacısı Tunahan'a veda: Yolun açık, yüzün güleç olsun mayhoş çocuk

16 yarışmacının Türkiye'nin yeni MAsterChef'i olmak için ter döktüğü MasterChef Türkiye'ye son olarak Tunahan Ak veda etmişti.

16 yarışmacının Türkiye'nin yeni MAsterChef'i olmak için ter döktüğü MasterChef Türkiye'ye son olarak Tunahan Ak veda etmişti.

Yarışmanın en genç isimlerinden Tunahan, veda konuşması ile stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Şeflerden Somer Sivrioğlu, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla Tunahan'a veda etti.

"Her zaman öğretmiyoruz, bazen de öğreniyoruz, öyle güzel ve doğru şeyler söyledi ki Tunahan vedasında. "Hayatı, zamanında yeterince ciddiye aldığımda ve uçmak istediğimde hep kanatlarımı kırmaya çalıştılar. O yüzden de, ben bu maskeyi kendim değil, toplumun baskısıyla oluşturdum diyebilirim. Bu kendine güvenmenin de benim sorunum fakat, bu benim kendime empoze ettiğim bir şey değildi, bu bulunduğum çağdan ve toplumdan kaynaklı olan bir şeydi. Ben, buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum. Lütfen, bu ülkenin gençlerine şans versinler ve o şans verildiğinde neler yapabileceklerini izlesinler."

Bu ülkenin güzel gençlerine çok daha umutlu, güvenli ve aydınlık bir gelecek bırakmak hepimizin boynunun borcu olsun.

Heeee Tunahan, kocaman bir heeeee. Yolun açık, yüzün güleç olsun mayhoş çocuk."

Hürriyet - Magazin Haberleri
İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı

İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı

 'Kirli insanlara direnmeyi bıraktım' diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

"Kirli insanlara direnmeyi bıraktım" diyen Aygün Aydın, peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı

 Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi

Oyuncu Demet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç
Spor Hamit Altıntop Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Somer Sivrioğlu'ndan MasterChef yarışmacısı Tunahan'a veda: Yolun açık, yüzün güleç olsun mayhoş çocuk - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:03:31. #1.17#