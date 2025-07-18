Somer Sivrioğlu evli mi? Somer Şef kaç evlilik yaptı?

Somer Sivrioğlu evli mi? Somer Şef kaç evlilik yaptı?
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarının ardından evlilik geçmişi ve özel hayatıyla gündeme geldi. Peki, Somer Sivrioğlu evli mi? Somer Şef kaç evlilik yaptı? İşte, detaylar…

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Somer Sivrioğlu, son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. Hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça konuşulan Sivrioğlu'nun, özellikle evlilik geçmişi ve aile hayatı, takipçileri tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Somer Sivrioğlu evli mi? Somer Şef kaç evlilik yaptı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

SOMER SİVRİOĞLU EVLİ Mİ?

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden, MasterChef Türkiye jürisi olarak tanınan Somer Sivrioğlu'nun evlilik durumu ve geçmişine dair sorular, sosyal medya paylaşımlarının ardından yeniden gündeme taşındı. Somer Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sencer ile evlenmiş, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Yaklaşık 20 yıl süren evliliğin ardından 2021 yılında anlaşmalı şekilde boşanan çift, bu süreçte evliliklerini dostane bir şekilde noktaladıklarını ifade etmişti.

Somer Sivrioğlu evli mi? Somer Şef kaç evlilik yaptı?Somer Sivrioğlu evli mi

SOMER SİVRİOĞLU KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Bugüne kadar yalnızca bir kez evlenen Sivrioğlu'nun, 2025 itibarıyla resmi bir evliliği bulunmamaktadır. Medeni durumu bekar olan ünlü şef, şu sıralar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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