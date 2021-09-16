Somalili küçük Mesud İzmir'de ışığı gördü

İZMİR - Doğuştan keratokonus hastalığı nedeniyle göremeyen Somalili küçük Mesud (7), İzmir'de Prof. Dr. Safiye Yılmaz tarafından gerçekleştirilen kornea nakli sayesinde yeniden görmeye başladı.

Somalili 7 yaşındaki Mesud Hersi, 'korneanın öne doğru koni şeklinde sivrileşmesi' anlamına gelen keratokonus hastalığı ile dünyaya geldi. Hayatı kararan küçük çocuğun ağabeyi Zakaria, kardeşinin tedavisi için doktor arayışını girdi. Riski yüksek olan kornea nakli ile görebilme imkanı bulunan Mesud'un ağabeyi, İzmir'deki Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz'a ulaştı. Mesud, görebilme umuduyla 3 ay önce İzmir'e geldi. Küçük Mesud, Dr. Yılmaz tarafından başarıyla gerçekleştirilen kornea nakli ameliyatıyla ışığı görmeye bir adım daha yaklaştı. Mesud Hersi, geçtiğimiz günlerde Dr. Yılmaz tarafından ikinci bir göz ameliyatına alındı. Kornea içi halka tedavisi uyguladıklarını anlatan Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Keratakonus hastalığı aslında 10'lu yaşlarda görülür. Bazen genetik faktörlerin etkisi ile Mesud'da olduğu gibi daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Küçük hastamızda bu hastalık çok hızlı ilerlemişti. Bu hastalığın erken dönemde farklı tedaviler uygulayabilsek dahi son dönem keratokonus hastalarının tek tedavisi kornea naklidir. Oğlumuzun da sol gözü çok ileri keratokunustu ve kornea nakli önerdik. 3 ay önce kornea naklini başarı ile gerçekleştirdik" dedi.

"Ülkesine sağlıklı olarak dönecek"

Mesud'un sağ gözünde orta düzey keratokonus geliştiğini belirten Dr. Yılmaz, "O göz için henüz kornea nakli gerekli değildi. Bu yüzden o gözü için de kornea içi halka tedavisi planladık. Yaşının da ufak olması nedeniyle hastalığın ilerlememesi adına aynı göze çapraz bağlama tedavisi uyguladık. Sonrasında kornea içi halka yerleştirdik. Keratokunus hastalarının korneası öne doğru dikleşmiştir. Bu yüzden hastaların miyop ve astigmatları artar ve görmeleri çok bulanık olur. Bu gözlükle düzeltemeyecek bir görme bozukluğudur. Çünkü problem korneanın öne doğru dikleşmesi olduğu için bir şekilde onu içeri bastırmak lazım. Kornea içi halka işleminde yanlardan kasnak gibi gererek o dik olan ortadaki korneayı düzleştirmeye ve normal haline getirmeye çalışır. Küçük hastamıza bir kornea içi halka yerleştirdik. Gözleri çok küçük olması nedeniyle zor bir ameliyat geçirdi. Son kontrollerimizi gerçekleştirdik ve her şey yolunda. Bir 15 gün sonra kontrolümüz var. Sonrasında kontrollerimiz devam edecek ama onlar bir süre sonra ülkelerine geri dönecek. Sağlıkla kontrollerimizi bitirdiğimizde ülkelerine sağlıkla geri göndereceğiz inşallah" diye konuştu.

Mesud Hersi'nin ağabeyi Zakaria, Somali'de tedavi seçeneği olmadığı için kardeşiyle İzmir'e geldiklerini, kardeşinin sağlığının çok iyi olduğunu belirterek Prof. Dr. Safiye Yılmaz'a teşekkür etti.