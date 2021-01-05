Somalı orman işçisi, hatalı 50 liralık banknotu satışa çıkardı
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Somalı orman işçisi, hatalı 50 liralık banknotu satışa çıkardı

05.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:03

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Orman İşletme Şefliği işçisi Mustafa Aydın, hatalı basım olduğunu belirttiği 50 liralık banknotu satışa çıkardı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Orman İşletme Şefliği işçisi Mustafa Aydın, hatalı basım olduğunu belirttiği 50 liralık banknotu satışa çıkardı.

Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ATM'den çektiği 50 liralık banknotun ön yüzü sağ köşesinde "0" rakamının olmadığını fark ettiğini belirtti.

Paranın sahte olmadığını anladığını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"İnternet ortamında basım hatası olan paraların koleksiyonculardan büyük ilgi gördüğünü öğrendim. Elimdeki paraya da 80 bin lira teklif aldım. Ödeme yönteminde anlaşamadığımız için kabul etmedim. Orman İşletme çalışanıyım. Tüm zamanım ormanlarda ve dağlarda geçiyor. Aynı zamanda bir doğa tutkunuyum. Satış gerçekleşirse elde edeceğim paranın bir kısmını doğa ve sokak hayvanlarının barınma ve yemek ihtiyaçlarında kullanacağım."

Somalı orman işçisi, hatalı 50 liralık banknotu satışa çıkardı
Somalı orman işçisi, hatalı 50 liralık banknotu satışa çıkardı
Somalı orman işçisi, hatalı 50 liralık banknotu satışa çıkardı
Somalı orman işçisi, hatalı 50 liralık banknotu satışa çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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