Somalı madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ocaklarda görev yapan bir grup madenci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki ocaklarda görev yapan bir grup madenci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları çalıştıkları maden ocağında vardiya sonrası inceleyen madenciler, beğendikleri kareleri oyladı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen maden mühendisi Şevki Koç, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" ve Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğraflarını, spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Koç, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek "Beni en çok etkileyen Ayasofya fotoğrafı oldu. Bunun dışında 2020'ye koronavirüs damga vurdu. Çatışma bölgelerinde çekilen fotoğraflar da etkileyiciydi. Seçim yapmakta zorlandım." dedi.

Madenci Şenol Duran ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" fotoğraflarını seçti.

Duran, AA fotomuhabirlerini çektikleri karelerden ötürü tebrik ederek "Hepsi hayata dair fotoğraflar. Ellerine sağlık gerçekten tebrik ediyorum. Fotoğraflar insanı derinden etkiliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır